Fenerbahçe ve Sergen Yalçın gizli görüşmesi! Etiler’deki ofiste…

Futbol kulislerine düşen son iddiaya göre, hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'la yollarını ayıran Sergen Yalçın'la Etiler'deki bir ofiste bir araya geldi...

Sozcu.com.tr

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Teknik direktör arayışında Joachim Löw, Slaven Bilic ve son olarak Lucien Favre ile ilgilenen Fenerbahçe'nin çok gizli şekilde Sergen Yalçın ile görüştüğü öne sürüldü. Transfer kulislerinde konuşulanlara göre Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli bir yöneticinin Etiler'deki ofisinde Yalçın ile yüz yüze bir araya geldi.

Dedikodulara göre tecrübeli antrenörü, söz konusu ofise Acun Ilıcalı'nın özel aracı götürdü. Ilıcalı'nın Fenerbahçe'yi devralması için Yalçın'a yakın markaj uyguladığı da gelen haberler arasında. Buna rağmen Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini paylaştığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe cephesinde ise Beşiktaş'ı çifte şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adamla anlaşmak için yoğun bir çaba olduğu öne sürülüyor.

HULL CITY İDDİALARI

Öte yandan bazı İngiliz haber kaynakları, İngiltere’de Hull City takımını satın almak üzere olan Acun Ilıcalı’nın teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı getirmeyi düşündüğünü iddia etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, bu sezon ligde ve Avrupa’da aldığı kötü sonuçların ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.