Fenerbahçe Willian Arao ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı. Sarı lacivertliler Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe, Willian Arao’nun Panathinaikos’a transfer olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilere Flamengo’dan transfer olan Arao için 3 milyon Euro bonservis bedeli istenmişti. Yunan ekibi Panathinaikos da, Fenerbahçe’ye bu transfer için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

“Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz.”

“ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM”

Panathinaikos’a transfer olan Arao havalimanında yaptığı açıklamada “Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim” sözlerini kullandı.

Willian Arao geçen yıl sarı lacivertli formayla 45 maça çıkıp 1 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.