Fenerbahçe yeni döneme hazır

Fenerbahçe’nin mevcut rotasyonunda, geçen sezon en az 20 maça çıkan tam dokuz Türk oyuncu bulunuyor. Arda Güler listeye eklenecek. En az iki de yerli transferi yapılacak.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig, 2022- 23 sezonunu bekliyor. Yeni futbolcu uygunluğu şartları pek çok değişikliği beraberinde getiriyor. Takımlar en fazla 12 yabancı oyuncuyu tescil ettirebilecek. Bunlardan en az birinin 1 Ocak 1999'da ya da sonra doğmuş olması gerekecek. İlk 11'de A Milli Takım'da oynama yeterliliğine sahip dört oyuncu olması gerekecek. Bunların en az birinde, altyapı kökenli olup 1 Ocak 2001'den sonra doğmuş olması şartı aranacak.

ALTYAPIDAN DA DESTEK

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu, yeni statüye oldukça uygun isimlerden oluşuyor. Kanarya'da, geçen sezon en az 20 maç oynayan yerli oyuncu sayısı dokuz. Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya altyapı şartlarını taşıyor. Ayrıca sol kanat Arda Okan Kurtulan (19) ve stoper Emir Ortakaya'nın (17) da kadroda olması planlanıyor. Yapılması düşünülen yerli transferlerinin en az ikisinin de 21 yaş altı olması planlanıyor.

KURALIN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe yönetimi, yeni yönetmeliğe en uygun kadro olarak kendilerini görüyor. Pek çok kulüp, yabancı kuralının 8 artı 3 şeklinde devam etmesini istiyor. Sarı-lacivertliler ise kuralın planlandığı gibi 7 artı 4 kalmasından yana görüş bildiriyor.