Fenerbahçe, yeni golcüsü Diego Rossi’yi açıkladı

Fenerbahçe 23 yaşındaki golcü Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

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Fenerbahçe, MLS ekibi LAFC’den Uruguaylı forvet Diego Rossi’yi transfer ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır.

1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz.

Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego!”

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Los Angeles FC de, Diego Rossi’nin Fenerbahçe’ye kiralandığını resmen duyurdu. Kulübün genel menajeri John Thorrington, “Fenerbahçe ile Avrupa Ligi’nde harika bir oyuncuya dönüşümünü görmek heyecan verici olacak.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Rossi transferiyle birlikte; Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Burak Kapacak ve Min-jae Kim’in ardından 7. takviyesini yaptı.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Diego Rossi, 1 Ocak 2018'de altyapısından yetiştiği Penarol'den Los Angeles'a transfer oldu. ABD ekibi genç oyuncu için 2.75 milyon Dolar bonservis bedeli ödedi. Uruguaylı yıldız, kısa sürede sadece takımının değil, ligin en önemli futbolcularından biri haline geldi. Geçen sene Transfermarkt'taki değeri 20 milyon Euro olan Rossi, MLS tarihinde bu baraja ulaşan ilk futbolcu oldu. 23 yaşındaki oyuncu, şu anda da 18 milyon Euro ile ligin en değerli futbolcusu konumundaydı.