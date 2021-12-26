CANLI | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı | Süper Lig 19. hafta

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Ligde 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, devrenin son maçında taraftarlarına galibiyet armağan etmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise 8 maçtır galibiyete hasret... Mücadelenin kadroları, canlı anlatımı ve canlı istatistikleri haberimizde.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 29 puanla 6. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor ise 15 puanla 20. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK VAR

Fenerbahçe’nin bu maçta forma giyemeyecek 5 oyuncusu var. Karşılaşmanın kamp kadrosuna alınmayan isimler: Altay Bayındır, tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu ile Berisha, gribal enfeksiyon geçirdiği belirtilen Serdar Aziz ve Luiz Gustavo.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Novak, Szalai ve İrfan Can Kahveci bu maçta sarı kart görmeleri halinde 20. haftadaki Adana Demirspor maında forma giyemeyecek.