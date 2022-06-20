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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe