Fenerbahçe yerli, milli ve güçlü! Ali Koç, Emre Mor’u bizzat bitirecek…

Fenerbahçe potansiyelli Türk futbolculara yönelik transfer politikasında ısrarcı. 2018'den bu yana her yıl ay-yıldızlı formayı giyen en az bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, rakiplerine göre çok rahat. Yapılanma; Abdülkerim ve Emre Mor gibi isimlerle devam edecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Abdülkerim Bardakçı, Emre Mor, Bünyamin Balcı, Mert Müldür ve Doğukan Sinik… Söz konusu milli oyuncular Fenerbahçe'nin listesindeki yerli isimlerden bazıları.

Sarı-lacivertliler, Türk oyuncularla kadroyu güçlendirmeye büyük önem veriyor. Üstelik halihazırda en güçlü yerli futbolcu rotasyonu Fenerbahçe'deyken… Sarı-lacivertliler, son sezonlarda transfer politikasını yerli ve milli oyuncular üzerine kurmuş durumda.

RAKİPLERİNİN ÇOK ÖNÜNDE

Fenerbahçe, 2018'den bu yana Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare, Serdar Dursun ve Burak Kapacak gibi Ümit Milli veya A Milli futbolcuları renklerine katıyor. Yeni transferlerle birlikte sarı- lacivertliler ilk 11'ini sadece yerli oyunculardan kurabilecek durumda. Jesus, altyapıyı da yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler güçlü yerli oyuncu kadrosuyla rakiplerine göre daha avantajlı konumda.

ALİ KOÇ’TAN EMRE MOR HAMLESİ

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray ile girilen bir transfer rekabetini daha mutlu sonla bitirmek adına elini çabuk tutuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük'ün patronu Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi. Hurma, 24 yaşındaki yıldız için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Koç ise bu rakamın bir bölümünü oyuncu takasıyla halletmek istiyor. Ali Koç, Süleyman Hurma ile önümüzdeki günlerde son bir görüşme yapıp işi bitirecek.