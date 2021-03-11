Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’ye o sözler ceza getirdi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki’ye 15 gün ceza verdi.

Baki, Konyaspor maçı sonrasında TFF ve MHK’yi eleştirip, “Balık baştan kokar. 1 hakem, 1 MHK başkanı değiştirmekle bu işler düzelmez. Medyada, MHK'de, TFF'de 25-30 yıldır çöreklenmiş bir zihniyet var. Ahmet'i aldık, Veli'yi koyduk diyecek bir Türk futbolu yok ortada. Acınası bir haldeyiz. Utanması gerekenlerin en çok bağırdığı ve en çok hakları aldığı bir dönemden geçiyoruz. Yazıktır” ifadelerin kullanmıştı.

Öte yandan PFDK, Fenerbahçe Kulübü’ne resmi siteden yapılan açıklama nedeniyle 100 bin TL para cezası verdi.

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TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar vermiştir.”