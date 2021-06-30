Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı! Futbol şube boşta…

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 6 bin 459 oy alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç ve 6 bin 378 oy alan Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı gerçekleştirildi.
Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, Futbol şubesine hiçbir yöneticinin atanmaması dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon Semih Özsoy’un yönetimden ayrılmasıyla birlikte, futbol şubesinin sorumluluğu Selahattin Baki’ye geçmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu son toplantısında aldığı kararla görev dağılımını şu şekilde belirledi:
- Ali Y. Koç: Fenerbahçe SK Başkanı & Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
- Erol Bilecik: Başkan Vekili & Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü, Kurumsal İletişim, Finans, Muhasebe, Denetim, Bütçe, Vergi, İK, FB TV
- Burak Ç. Kızılhan: Genel Sekreter & Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Gelir Yaratma ve Pazarlama
- Ömer Temelli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Tesisler, Turizm ve Catering
- Mehmet Dereli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler
- Fethi Pekin: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif olmayan hukuk işleri, Tüzük Yönetimi
- Sertaç Komsuoğlu: Muhasip Üye & Yönetim Kurulu Üyesi, Erkek Basketbol Şubesi
- Simla Türker Bayazıt: Yönetim Kurulu Üyesi, Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk
- Hüseyin Arslan: Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Kamu İlişkileri, Sosyal Sorumluluk
- Esin Güral Argat: Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerium
- Nüket Küçükel Ezberci: Yönetim Kurulu Üyesi, Kamu İlişkileri
- Ahmet Ketenci: Yönetim Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Stad Turu, Turizm ve Catering
- Alper Pirşen: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif Hukuk İşleri, Futbol Altyapı
- Kemal Danabaş: Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Basketbol Şubesi
- Ruşen Çetin: Yönetim Kurulu Üyesi, Şube ve Dernekler
- Selma Altay Rodopman: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Yelken Şubesi, Üye İlişkileri, FB Gençlik Kulübü
- Ömer Okan: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri, Spor Okulları
- Selahattin Baki: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü
- Bekir İrdem: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kürek Şubesi, Müze Yönetimi, Dış İlişkiler,
- İlker Dinçay: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Atletizm, Boks, Masa Tenisi, Yüzme Şubeleri
- Özgür Özaktaç: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Futbol Altyapı
- Can Gebetaş: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim