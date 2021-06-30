Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı! Futbol şube boşta…

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 6 bin 459 oy alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç ve 6 bin 378 oy alan Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, Futbol şubesine hiçbir yöneticinin atanmaması dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon Semih Özsoy’un yönetimden ayrılmasıyla birlikte, futbol şubesinin sorumluluğu Selahattin Baki’ye geçmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu son toplantısında aldığı kararla görev dağılımını şu şekilde belirledi: