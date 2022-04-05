Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nail Kır: ‘Kimsenin adamı olmayacağım’

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Prof. Dr. Nail Kır, Sözcü'ye özel açıklamalar yaptı. "Kimsenin adamı olmayacağım" diyen Nail Kır, "Kulüp içindeki ayrılıkların, düşmanlıkların son bulması için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin 9 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimleri öncesi SÖZCÜ, adaylardan Prof. Dr. Nail Kır'ı konuk etti.

Kır, Fenerbahçe için yola çıktığını söyledi ve şöyle devam etti: “Kulüp içindeki ayrılıkların, düşmanlıkların son bulması için yola çıktık. Fenerbahçe değerlerini ve Fenerbahçe ilkelerini korumak için daima, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”

“Biz kimsenin icazetiyle bir yere gelmedik. Ben ve ekibim sadece Fenerbahçeliyiz ve sadece Fenerbahçe'nin âli menfaatlerinin emrindeyiz. Biz kimsenin adamı değiliz; kimsenin adamı olmadım, olmam, olmayacağım… Tek başıma kalsam da seçime gireceğim. Üç oyum garanti: Benim, eşimin ve kızımın… Fenerbahçe siyaset üstüdür. Biz göreve hizmet için gelmek istiyoruz.”

“YOL GÖSTERECEĞİZ”

“Fikir hürriyetinin olduğu, herkesin düşüncesini rahatlıkla söyleyebildiği, üyelerin kimseden çekinmeyip hür iradesiyle konuştuğu, etkin bir yüksek divan kurulu tesis etmek istiyoruz. Mali, idari ve sosyal konularda tavsiyede bulunma, yol gösterme, danışmanlık görevini tam anlamıyla yerine getireceğiz. Bu görevi tam anlamıyla yerine getirseydi biz ortaya çıkmazdık. Desteğimizi sürdürür, değişim istemezdik.”

“EŞİT YARIŞ YOK”

“Üye listesini istedik, kanuna göre verilemeyeceğini söylediler ama bazılarının listeye sahip olduğunu öğrendik. Üyelerin topluca arandığı, toplu aidat ödemelerinin yapıldığını biliyoruz. İki tarafın elinde karşılıklı bir liste çarpışması var. Centilmenlik ve eşitlik söz konusu değil.”