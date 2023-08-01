Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Konferans Ligi için sahada…
Fenerbahçe Zimbru UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında mücadele edecek. İlk maçta 5-0 ile farklı skor sayesine sahaya avantajlı olarak çıkacak olan Fenerbahçe Zimbru 20.30'da oynanacak, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ilk galibiyetini Zimbru karşısında aldı, rövanşta da kazanarak adını play-off aşamasına yazdırmak istiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru 2. ön eleme turu rövanş maçını İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.
FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Temsilcimi Fenerbahçe deplasmanda Zimbru karşısına çıkacak, maç saat 20.30’da oynanacak, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’İ
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can, Tadic, Kent, Batshuayi
SARI KANARYALAR 256. MÜCADELEYE ÇIKIYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak sarı lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 96. galibiyetine imza attı.
Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.
KONFERANS LİGİ'NDEKİ İLK GALİBİYET ZİMBRU'YA KARŞI
Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynanan play-off turu maçlarında, Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.