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Fenerbahçe zorlu Alanyaspor virajında

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

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Fenerbahçe zorlu Alanyaspor virajında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Son 4 maçının 3'ünden galip ayrılan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda lig ikinciliği hedefinden uzaklaşmamaya çalışacak. Kart cezalıları Mert Hakan ve İrfan Can'ın yanı sıra sakatlığı süren Ferdi, hazır olmayan Valencia, Luiz Gustavo ve Novak forma giyemeyecek. Luiz Gustavo ve Novak, takımda kart sınırında olan oyunculardı.

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Marafona, Milunovic, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fer, Novais, Borja, Erkan, Efecan, Oğuz

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Ozan Tufan, Zajc, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun

Stat: Bahçeşehir Okulları

Saat: 19.00

Hakem: Volkan Bayarslan