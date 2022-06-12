Fenerbahçe’de 10 tamam, sıra golcüde!

Fenerbahçe'nin ayrıntılı oyuncu listesinde üç isim öne çıkıyor: Erison, Carlos Vinicius ve Fran Navarro... Oyuncuların kulüpleriyle yapılacak pazarlıkların ardından süreç netleşecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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10 numarayı Lincoln ile güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin yeni yol haritası golcü transferine yönelik. Serdar Dursun'u kadroda tutacak sarı-lacivertlilerde, Berisha ve Valencia kampta denenecek, Samatta ise satış listesinde. Fenerbahçe'nin gündeminde üç golcü adayı var. Kadro durumuna göre bu isimlerden en az biri kadroya katılacak.

1- ERISON 5 MİLYON EURO

Brezilya ekibi Botafogo'nun 23 yaşındaki golcüsü Erison ilk sıradaki aday. Kulübüyle kontratının son altı ayında olan sambacı için 5 milyon Euro bonservis isteniyor. Fenerbahçe bu rakamı aşağıya çekmenin peşinde. Erison, devam eden sezonda 21 maçta 13 gol-3 asistle oynuyor.

2- JESUS'UN ADAYI VINICIUS

Jesus, Benfica'da birlikte çalıştığı Carlos Vinicius'un ismini yönetime bildirdi. Kiralık olarak PSV'de oynayan, kariyerinde Tottenham ve Monaco gibi takımlar bulunan Vinicius, 2019-20 sezonunda Portekiz Ligi'nde gol kralı olmuştu. Bu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama düşünülüyor.

3- ALTERNATİF İSİM NAVARRO

Fenerbahçe’nin gündemindeki bir diğer isim Portekiz'in Gil Vicente takımında bu sezon 31 maçta 16 gol atan Fran Navarro… Jorge Jesus'un da alternatif listeye aldığı oyuncu, Valencia altyapısından yetişti, 2021'de bedelsiz olarak Gil Vicente'ye geldi. Navarro, daha ziyade ikinci forvet tipinde bir oyuncu.