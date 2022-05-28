Fenerbahçe’de 16 yabancıdan 7’si yolcu

Yabancı oyuncusunun fazla olduğu ve kiradan dönecek isimlerle kadroda büyük bir şişme yaşayacak Fenerbahçe'de 7 yabancı ile yollar ayrılacak.

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Fenerbahçe’de kontratlı yabancı futbolcu sayısı 16… Yönetim, bu fazlalıktan dolayı sıkıntı çekmemek için çalışmalara başladı. Kiralıktan dönen Meyer, Samatta, Lemos ve Caulker'ın yanı sıra Rossi, Novak, Valencia, Kim, Szalai, Osayi, Berisha, Gustavo, Tisserand, Crespo, Zajc ve Pelkas'ın bulunduğu listeden 7 yabancıyla yolların ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi biten Sosa ise veda etti.

MESUT ÖZİL’DE BELİRSİZLİK

Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Özil ile yolları ayırmak için formül arıyor. Özil ise Fenerbahçe'de 2 sene daha kalmak istiyor. Başkan Koç'a kırgın olduğu söylenen yıldız futbolcu, Jesus'a kendisini göstermek için affedilmeyi bekliyor. Aradaki problemin nasıl çözüleceği merak konusu.