Fenerbahçe’de 2 pozitif vaka
Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe’de iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında oyuncuların tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.”
Bilgilendirme | Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. pic.twitter.com/9l6wmnp7ha
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 21, 2022