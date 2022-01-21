Fenerbahçe’de 2 pozitif vaka

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Fenerbahçe’de iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında oyuncuların tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.”