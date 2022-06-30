Fenerbahçe’de 3 yıldıza daha kanca attılar

Fenerbahçe'de Min Jae Kim'den sonra Mert Hakan, Gustavo ve Serdar Dursun'a talip çıktı.

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Fenerbahçeli futbolcular, transfer gündeminin aktif unsurlarından… Avrupa devlerinin Min Jae Kim'i istediği biliniyor. Ancak başka oyunculara da teklifler var. Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo ve Serdar Dursun teklif alan isimler. CSKA Moskova'nın teklifini geri çeviren Mert Hakan'a şimdi de Glasgow Rangers talip oldu. Fenerbahçe yönetimi 8 milyon Euro istiyor.

GUSTAVO’YA BOTAFOGO İLGİSİ VAR

İyi bir teklif alması halinde satılacak Luiz Gustavo'ya, Brezilya ekibi Botafogo'nun ilgisi var. Takımın geçen sezon en golcü ismi Serdar Dursun'a ise İspanya'dan Mallorca teklif yaptı. Ülke medyasında çıkan haberlere göre Serdar için 5 milyon Euro gözden çıkarıldı.