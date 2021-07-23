Fenerbahçe’de 4 isim kadro dışı! Vitor Pereira kararıyla…

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları devam ederken 4 futbolcunun artık takımdan ayrı olarak çalışacağı açıklandı. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin, sarı-lacivertli ekibin 2. kamp döneminde kadroda yer almayacak.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin’in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü