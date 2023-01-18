Fenerbahçe’de 4 isim yolcu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadroda revizyona gidiyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer hamlelerini yapacak olan Fenerbahçe'de, dört isim yolcu...

İrfan YİRMİBEŞ

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Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada kapatan Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrildi.

Teknik Direktör Jesus, Gaziantep maçı sonrası Samet gibi ‘takıma katkı yapacak doğru oyuncu'yu işaret etmişti. Ancak takviye için sarı-lacivertlilerin yabancı kontenjanını boşaltması gerekiyor.

Jesus'un bu konudaki raporu belli. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, Makedon sol bek Alioski ve sezon sonunda kontratı bitecek Uruguaylı stoper Lemos'un yanı sıra lisansı bile çıkarılmayan kiralık Portekizli kanat Bruma ile yollar ayrılacak.