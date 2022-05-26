Fenerbahçe’de 5 bölgeye nokta atış

Yedek kaleci, sol bek, sol kanat, merkez orta saha ve forvet takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler, Jesus’un transfer listesiyle birlikte temaslara başlayacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Cumhuriyetin 100. yılında mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hata yapmak istemiyor. Geçmiş dönemlerde transferlerde sıkıntı yaşayan Kanarya, az ve öz takviyelerle kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetim, teknik heyetle yaptığı görüşmelerle takımda eksik olan bölgeleri belirledi. Öncelikle yedek kaleci takviyesi yapılacak. Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran ve Standart Liege ile sözleşmesi bitecek olan Sinan Bolat, transferi yapılması beklenen adaylar.

EREN’E YAKIN MARKAJ

Sol bek, sol kanat, merkez orta saha ve forvet mevkilerine de transfer yapılacağı belirlendi. Jorge Jesus'la 2.5 aydır temas halinde olan sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın da istediği oyuncularla birlikte önümüzdeki günlerde bu bölgelere takviye yapmak için temasları hızlandıracak. Sol bek için Eren Elmalı'yla prensipte anlaşmaya varıldı. Kasımpaşa yönetimiyle bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor. Diğer yerli transferleri için adaylar Abdulkerim Bardakçı ve Bünyamin Balcı.

KİRALIK KRİZİ YİNE GÜNDEMDE

Fener’in sezon başında başka takımlara kiraladığı oyuncular geri dönüyor. Antwerp Samatta'nın, FC Midtjylland da Max Meyer'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağını sarı-lacivertli yönetime iletti. Lemos ve G.Antep'e kiralanan Caulker da dönüyor. Bu futbolcularla

yolları ayırmak pek de kolay görünmüyor. İsmail Yüksek ve Muhammed Gümüşkaya yeni sezon kadrosunda yer alacak.