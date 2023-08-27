Fenerbahçe’de 5 isim daha yolcu

Fenerbahçe, 33'e kadar düşen kadrodaki futbolcu sayısını 28'e düşürmek zorunda... Bu nedenle 5 isim daha takımdan gönderilecek.

Sozcu.com.tr

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Yapılan satışlarla birlikte Fenerbahçe'nin geniş kadrosu 33 kişiye kadar düştü. Buna karşın Süper Lig A listesi 28 kişi olmalı; yani halen 5 futbolcu daha gönderilmeli.

Kadrodaki 16 yabancının yeni bir takviye yapılmadan dahi en az ikisi gitmeli. İlk bilet Crespo'ya kesilecek gibi… Joshua King de sırada… İki oyuncuya yönelik teklifler değerlendiriliyor. Emre Demir ve lisans çıkarılmayan Omar Fayed kiralanacak. Burak Kapacak ve Nazım Sangare ise satılacak.

SOUMARE PLANI

Öte yandan kalesini Livakovic ile güçlendiren Fenerbahçe, gözünü orta saha transferine dikti. Sarı-lacivertliler, Krunic konusunda Milan'ı ikna edemeyince alternatiflere yöneldi.

Bunlardan biri de Leicester City'nin 24 yaşındaki Fransız yıldızı Boubakary Soumare… Bu oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Yüksek potansiyelli bir isim olarak gösterilen Soumare'nin, kurulan görkemli kadro ile büyük başarılar hedeflendiği anlatılarak ikna edilmesine çalışılıyor. Premier Lig'den düşen Leicester ise kiralık değil yüksel bedelli bir satışa sıcak bakıyor. Temaslar devam ediyor.