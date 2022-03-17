Fenerbahçe’de 6 imza birden! Ali Koç: Bugün tarihi bir gün…

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıkoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlendi.

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Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için Ülker Stadı’nda imza töreni düzenlendi. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural, yeni sözleşmelere imza attı. Törende bizzat bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalara imza attı.

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI:

”Birkaç gün evvel buradaydık. Kaygı verici konular için buradaydık. Bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek güzel, mutlu, pozitif bir konu için bir araya geldik. Söz konusu gençler ise camiamızın da fazlasıyla heyecanlandığını gerek sosyal medyada gerek geri bildirimde gerek basında memnuniyet verici biçimde izliyoruz. 2018’de göreve geldik. Şöyle bir şey demiştim. Bizden inşaat, arazi, yatırım bekleyin. Biz bir spor kulübüyüz. Her türlü yatırım tamamen ve tamamen spor odaklı olacak. Hayalimdeki en büyük şey, ayrılırken geri dönüp baktığımda buraya dünya çapında örnekleriyle, muadilleriyle aynı seviyede olabilecek, Türkiye’ye emsal teşkil edecek akademi çerçevesinde de yapmayı hayal ediyoruz.”

“İSMAİL HOCA İLE ŞARTLAR İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE GELİŞİRSE DAHA UZUN SÜRE BERABER OLACAĞIZ”

Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal’ın sözleşme durumuyla ilgili olarak ise, “İsmail hoca bize daha çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir. 6 ay sonra büyük ihtimalle yabancı hocayla çalışacağımız kaotik bir ortam. Para pul konuşmadan, önünü hiç görmeden, sıkıntılı bir dönemde takımı aldık. Ben kendisini 19-20 yaşından beri tanırım. Ona şapka çıkarmak gerekir bu sorumluluğu aldığı için. İnşallah şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha da uzun beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

‘SİSTEMİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’

”Bunun için ciddi bir adım atacağız. Daha detaylı paylaşacağız. Fenerbahçe’nin özkaynaktan, gençlerden mütemadiyen oyuncu yaratma, net ihracatçı olma konusunda olmazsa olmazlarından bir tanesi de bize, ülkemize, şanlı camiaya yakışacak bir akademiye sahip olmak. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimizin de buna dahil, 2-2.5-3 sahayla sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bizim 1 tanesi çim saha. Her bakımdan yetersiz. Buna rağmen altyapı kadroları iyi işler çıkarıyorlar. Bizim için tüm oyuncularımız değerli, 10-11 yaşından a takıma kadar fiziken aynı imkanların olması gerekiyor.”

‘YAPISAL DEĞİŞİKLİĞE GİTMEMİZ GEREKTİ”

”Geldiğimizde 30 yaş civarıydı takımın ortalaması. 2 yaş düşürdük bunu. 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke Türkiye. 30 yaş üstü yüzde 36 süre alıyor. Yaşlılara en çok, gençlere en az süre veren ülke Türkiye. Gençleşme operasyonuyla beraber artık Fenerbahçe’nin yapacağı kontratlardan gerek yabancı gerek Türk oyuncular olsun ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekti. Orada da ilerleme sağladık. Eskiden maç başları vardı. 89. dakikada da girsen maç başı alıyorsun. İlk 11’de başlaman, 45 dakika oynaman, maçı kazanmış olman lazım gibi gibi. Artık ev, uçak gibi şeyler vermiyoruz.”

”TARİHİ GÜNLERDEN BİR TANESİ”

”Antalya kampında 11 oyuncu altyapıdandı. Slavia Prag maçında 5 altyapı oyuncusu kadrodaydı. 4 sene evvel söylediklerimize daha yakın konumdayız. 2 tane yolu var. 1, genç oyuncuları kendi bünyemizde yetiştirmek veya Ferdi, İsak gibi ya da Türk olmayan bu yaşlardaki gençleri bulup kadromuza katmak. Fenerbahçe için önemli, tarihi günlerden bir tanesi. İmza törenlerinde genellikle masada olmazdım. Bugün rica ettim. Ben masadayım. Kalbi de Fenerbahçeli olan 6 pırıl pırıl sporcumuz bu masada. Büyük katkı yapma potansiyeli olan, onlarla aynı masayı paylaşmaktan gurur duyduğum 6 oyuncuyla bir aradayım.”

”FERDİ DOĞRU YOLU SEÇTİ”

Ferdi, bilmiyorum kendisi biliyor mu, ben başkan seçildikten sonra yaptığımız ilk transferdir. İtalya’nın Sardunya Adası’na gittiğimde Cocu ile görüştüm. NEC’te oynayan bir Türk çocuk var, ne düşünüyorsun dedim. Çok iyi olur, çok iyi tanıyorum dedi. Ferdi’yi transfer ettik. İlk sezon U19’la daha çok maça çıktı. Bu sezon tavan yaptı. Vitor Hoca’ya da teşekkür ediyorum. Performansının gelişmesinde onun da katkısı olduğunu biliyorum. Bunu Ferdi’ye de sordum. Ferdi’den çok memnunuz, mutluyuz, sözleşme uzattığı için daha da memnun, daha da mutluyuz. Türk Milli Takımı’nı seçti 3 milli takım arasından. Onunla çok konuştuk bu konuda. Doğru yolu seçti.”

‘İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ”

”Ferdi İsviçre çakısı gibi. Nereye koysan oynuyor. Babasına da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hem Ferdi’nin hem Fenerbahçe’nin yolu açık olsun. Futboldaki başarısını lisan konusunda gösteremiyor. Ona bir hedef verdik. En yakın zamanda Türkçesini de ilerletecek. Ferdi, Ozan’dan sonra bu takımın en eskisi. Yakında kaptan da olur.”

ALİ KOÇ’UN MUHAMMED AÇIKLAMASI

”Muhammed Gümüşkaya’yı çok takım istedi. 11 yaşından beri burada. Biz değerlendirecektik bu teklifleri. Vitor Hoca, Muhammed’i satmayacaksınız, kiralık da vermeyeceksiniz, ben bu çocuğu yetiştireceğim dedi. Keza öyle de oldu. Avrupa maçında hepimizi ayağa kaldıran golü attı. Bugün kendisini daha fazla geliştirip, inandığımız bir yerden de teklif geldi. Takımın kapasitesine, hocanın Muhammed’i oynatacağına inandık. Giresun’a gitti. Orada da fark yaratıyor. Sergilediği futbol ve katkısı, takımın sonuçlarına direkt etki yapıyor. Kümede kalma yarışmasında daha büyük katkıları olacaktır. İyi ki bizde kaldı, iyi ki o hatayı yapmadık. Burada kalacak. Fenerbahçe’ye çok katkı verecek.”

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: ”11 YAŞIMDA GİRDİM KAPIDAN”

”Çok mutluyum. Bu zamana kadar bana desteği esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Burası benim evim, yuvam, ev sahibiyim ben burada. 11 yaşımda girdim kapıdan. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken kalbime girdi. Bu sözleşmeler benim için formalite. Ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Burada çok fazla yetenekli kardeşim var. İnşallah en hayırlısı olur. İyi ki Fenerbahçe…”

”ALLAH ARDA’YI NAZARLARDAN SAKLASIN”

Arda Güler, inşallah hep güler. Arda için öncelikle Sayın Murat Cavcav’a teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesi nedeniyle teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği’ne, böyle bir futbolcu yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Ben nazara inanan biriyim. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah bir sıkıntı, sakatlık yaşamazsın ve üzerine koyarak devam edersin. Daha çok başındasın kariyerinin. Tarihe de geçtin, en genç golcü olarak. Annesi babasıyla da yakinen tanışıyoruz. Sizleri de tebrik ederim. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Arda için iyi para verdik. Öyle bedava gelmedi. Arda konusu ilk önüme geldiğinde bir fotoğraf vardı. Fenerbahçe, Alex posterlerinin önünde bağdaş kuran, akademik açıdan başarılı bir çocuk. Arda’yı isteyen birçok kulüp vardı, vermemişlerdi. Sonra ben aradım, anlaştık. Çok yolun başındasınız. Aman aman. Basın sizi bir günde gökyüzüne çıkarır, bir günde yerin dibine batırır. Çok çok dikkat edin. İsmail Hoca’ya da teşekkür edin. ‘Hocam neden oynamadı, neden yedekten girdi’ dediğimde ‘Bir planım var’ dedi. Vitor’a da teşekkürler. O da sana inandı, oynattı. İkisinin de üzerinde emeği var.”

ARDA GÜLER: SÖZLEŞME PROSEDÜR

”Aileme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet ederiz inşallah. Sözleşme bizim için prosedür. Ben zaten Fenerbahçeliyim. Oynuyorum, oynamaya devam edeceğim. İyi ki Fenerbahçe”

ERTUĞRUL ÇETİN’İN SÖZLERİ…

”Bugün burada olmamda kimin zerre kadar üzerimde hakkı varsa teşekkür ediyorum. Ben 11 yaşımda Fenerbahçe’ye geldim. Fikirtepe, Can Bartu, Samandıra her yerde oynadım. Bu sözleşme sadece prosedür. Biz Fenerbahçe’nin çocuklarıyız. İyi ki Fenerbahçe!”

MELİH BOSTAN: ÇUBUKLU İLE GOL ATMANIN HAYALİNİ KURUYORUM

12 yaşında Fenerbahçe’ye geldiğini söyleyen Melih Bostan, “6 senedir buradayım. Ben buraya geldiğimden beri çok mutluyum. Çok gururluyum. Küçük yaşımdan beri A takımda oynayıp, çubuklu ile gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bu hayali gerçekleştirebilmek için bana bir fırsat verdi. Ben de bunun karşılığını çok çalışarak vereceğim. İyi ki Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

ISAK VURAL: BU GÜZEL STADYUMDA, DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARININ ÖNÜNDE OYNAMA HAYALİYLE BÜYÜDÜM

Fenerbahçe taraftarının önünde futbol oynama hayaliyle büyüdüğünü söyleyen yeni transfer İsak Vural, ise şöyle konuştu: “Herkese merhabalar. Bugün söylemem gerekenlere dair bir mesaj aldım. Ancak onları söylemeyeceğim. Ben kalbimde bu renklere olan aşkı, kendi kelimelerimle tasvir edeceğim. Ben sarı-lacivertli renklerle doğmuş, sarı-lacivertli formalarla büyümüş bir çocuk olarak bu güzel stadyumda, dünyanın en iyi taraftarının önünde oynama hayaliyle büyüdüm. Burada olmaktan çok mutluyum. Babam ve büyükbabam iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bana bunu aşıladılar. Gerçekten çok mutluyum. Takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe.”

Isak Vural, küçükken anne ve babasıyla futbol oynadığını belirterek, “Küçükken anne, babam ve anneannem ile futbol oynardım. Bana çok fazla şey öğrettiler. Onlara minnettarım. Şu anda Fenerbahçe’ye geldim ve A takım ile antrenman yapma fırsatım olacak. Eski takımlarımda bu fırsatım yoktu. Dolayısıyla bu yolu seçtim. Kalbim ile buraya geldim” şeklinde konuştu.