Fenerbahçe’de Ali Koç, Pereira sonrası gözünü ona dikti!

Fenerbahçe Kulübü'nde ikinci Vitor Pereira dönemi sona erdi. Başkan Ali Koç'un ilk adayı Beşiktaş maçı öncesinde tribünde selamlaştığı Kenan Koçak...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 17. haftası geride kalırken 14. teknik direktör görevinden ayrıldı! Fenerbahçe Kulübü, başarısız sonuçların ardından Vitor Pereira ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe’de son dönemlerde Vitor Pereira ile yönetim arasında soğukluk olduğu iddia ediliyordu ve beklenen son gerçekleşti. Şimdi akıllarda Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kimin olacağı sorusu var.

KENAN KOÇAK İLK ADAY

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynadığı derbiyi Ülker Stadı’nda A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile birlikte izleyen Kenan Koçak’ın adı bir süredir sarı-lacivertli takımla anılıyordu.

Derbi başlamadan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koç kısa bir sohbet gerçekleştirdi. TFF yetkilileri, Kenan Koçak’ın Kuntz’un ekibinden ayrılmasını istemiyor ancak 40 yaşındaki teknik adamın gönlü Fenerbahçe’den yana…

Pereira’nın ayrılığı sonrasında hafta içerisinde Koç’un Koçak ile görüşüp anlaşma sağlanması halinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile de bir araya gelmesi bekleniyor.