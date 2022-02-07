Fenerbahçe’de Ali Koç soyunma odasına indi

Fenerbahçe'de Başakşehir yenilgisi sonrasında başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal, soyunma odasında futbolculara moral verdi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0'lık Başakşehir yenilgisi sonrası futbolcularıyla toplantı yaptı. Kartal, “Ben kaçmam, sonuna kadar savaşırım. Ancak tek başıma bir şey başaramam, sorumluluk almanız lazım. Sizlerden de sahada savaşmanızı bekliyorum. Biz beraber olursak başarılı olabiliriz. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Bu sıkıntıları aşmak zorundayız. Birbirimize sarılıp takım olma zamanı. Türkiye Kupası hedefine odaklanmalıyız” dedi.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Başakşehir maçının ardından soyunma odasına indi. Koç, futbolculara “Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Bu maça konsantre olun. Bu zorlukların altından kalkabilirsiniz. Ancak bunun için takım olmak zorundasınız” diye konuştu.

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