Fenerbahçe’de Ali Koç ve Erol Bulut bir araya geldi! Emre Belözoğlu…

Euroleague'in 26. haftasındaki Türk derbisinde, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko’yu 106-74'lük skorla mağlup ederken, tribünde dikkat çeken isimler yer aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve birçok yönetici takip ederken, futbol idari kadrosu da maçı izledi.

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut zorlu mücadeleyi yerinden izledi.

Belözoğlu ve Bulut’un sohbetleri sırasında neşeli oldukları dikkat çekerken, bir ara Başkan Ali Koç da Bulut’un yanına geldi.

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Bu görüntüler, kritik Trabzonspor derbisi öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verildiği yorumlarına neden olurken, hafta içi Başkan Ali Koç Samandıra Tesisleri’ne giderek teknik ekibe desteğini açıklamıştı.

Göztepe yenilgisi sonrası ayrılık çanlarının çalmaya başladığı Erol Bulut’a ve teknik ekibe desteğinin tam olduğunun altını çizen Ali Koç, Trabzonspor derbisinden galibiyetle ayrılacaklarına ve sezon sonu şampiyon olacaklarına inandığını belirtmişti.