Fenerbahçe’de Ali Koç’tan beklentiler ve gerçekler!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırımın 20 yıllık döneminin ardından 2018'de göreve gelen Ali Koç'un başkanlığını üstlendiği sezonlarda sarı-lacivertli takım beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

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Fenerbahçe’de büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 2014 yılından beri yaşanan şampiyonluk özlemine son veremedi. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Vitor Pereira ve 7 futbolcu ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, bu sezon da şampiyonluğun uzağında kaldı. Lider Trabzonspor ile arasındaki 14 puanı eritemeyen Fenerbahçe, aldığı başarısız sonuçlara son veremedi.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe; Süper Lig, ZTK ve Avrupa Liginde 160 maça çıktı. 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, yüzde 47.5lik galibiyet oranı elde edebildi.

2’Sİ GEÇİCİ, 8 TEKNİK DİREKTÖR

Fenerbahçe’de taraftarların büyük umutlarla başkan olmasını istediği Ali Koç 2018 yılı haziran ayında göreve geldi. Bu zamana kadar 8 teknik direktör ile çalışan Ali Koç, teknik direktör konusunda da istikrarı sağlayamadı. Ali Koç başkanlığı döneminde ikisi geçici olmak üzere toplamda 8 teknik direktörle çalıştı. Tahir Karapınar ve Zeki Murat Göle giden hocaların yerlerine geçici olarak görev alırken, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu sarı-lacivertli takımın başında yer aldı. Ali Koç dönemindeki teknik adamların görev süresi şöyle: Cocu: 15 maç, Koeman: 10 maç, Ersun Yanal: 54 maç, Zeki Murat Göle: 2 maç, Tahir Karapınar: 9 maç, Erol Bulut: 34 maç, Emre Belözoğlu: 10 maç, Pereira: 21 maç.

AVRUPADA İSTENİLEN OLMADI

Fenerbahçe, ligin yanı sıra kupalarda da başarı elde edemedi. UEFA Avrupa Liginde Vitor Pereira yönetiminde çıktığı maçlardan 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 6 puanla 3’üncü sırada yer aldı. İç sahada çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler Royal Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile berabere kalırken Olympiakosa yenildi. Avrupada yoluna Konferans Liginde devam edecek sarı-lacivertli ekibin play-off turundaki rakibi ise Çekya ekibi Slavia Prag oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sarı-lacivertli kulüpte özellikle taraftarın büyük desteğini arkasına alan Ali Koç, tepkileri üzerine çekmeye başladı. Göreve getirilen teknik direktörler ve yapılan transferlere rağmen başarı gelmemesi üzerine taraftarlar tepkilerini sert bir dille göstermeye başladı. Eleştiri oklarını üzerine çeken Başkan Ali Koç, istifaya davet edilmeye başlandı.

14 DERBİDE 2 GALİBİYET

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki dönemde 14 derbi mücadeleye çıktı. 4 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray ile 14 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, başarısız bir grafik çizdi. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında sadece 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 8 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Başkan Ali Koç döneminde kendi sahasında derbilerdeki yenilmezlik serileri de sona erdi. 2019-20 sezonunda Galatasaray’a 3-1 yenilen Fenerbahçe, 23 maç ve 20 yıllık sürenin ardından mağlubiyet tattı. 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli ekip, sahasında Beşiktaş’a 4-3lük skorla mağlup oldu. Beşiktaş bu galibiyetle 15 yıllık aranın ardından Fenerbahçe’ye deplasmanda üstünlük kurdu. Fenerbahçe’de bir seri de Trabzonspor ile sona erdi. ZTK’da 2019-20 sezonunda bordo-mavili ekiple karşılaşan Fenerbahçe, yarı final rövanş maçında 3-1 yenilerek 23 yıllık bir serinin daha sonuna geldi.

61 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 futbolcu transfer etti. Sarı-lacivertli ekibe 2018-19 sezonunda 16 futbolcu dahil edildi. 2019-20 sezonunda 14, 2020-21 sezonunda ise 22 oyuncuyu sarı-lacivertli renklere bağlandı. Fenerbahçe 2021-22 sezonunun ilk döneminde ise 9 oyuncu ile anlaşma imzaladı.