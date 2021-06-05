Fenerbahçe’de Ali Koç’un bombası Benitez

Fenerbahçe’de teknik adam belirsizliği mutlu sona doğru ilerliyor. Erol Bulut sonrası sezonun tamamlandığı Emre Belözoğlu ile dostça ayrılan, yabancı bir teknik adamı takımın başına getireceklerini anlatan Başkan Ali Koç, aradıkları profilin Portekiz-Alman ekolü olarak tanımlamıştı. Fakat üzerinde fikir birliği sağlanan ismin İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez olduğu ortaya çıktı. Benitez, Koç'un bahsettiği, ‘tecrübeli ve ‘kupalar kazanmış olma’ özelliklerine de uyuyor.

TEK YETKİLİ OLACAK

Benitez’in menajerleriyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar bir sonraki aşamaya geçmeye hazırlanıyor. İspanyol çalıştırıcıyla İstanbul'da son bir görüşme yapılması için 16 Haziran tarihine sözleşildi. 61 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe tesislerini gezecek ve Başkan Ali Koç ile projenin detaylarını yüz yüze görüşecek. Taraflar, bu görüşme sonrası kesin kararlarını verecek. Anlaşma sağlanırsa Benitez, futbolun tek yetkilisi olarak haziranın üçüncü haftası resmen göreve başlayacak.

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KUPALARIN EFENDİSİ

BENITEZ, Real Madrid'de yardımcı hoca olarak başladığı 28 yıllık kariyerinde pek çok önemli kupa kaldırdı. 2003-04'te ‘dünyanın en iyi kulüp çalıştırıcısı' seçilen 1960 doğumlu hoca, son olarak Çin'in Dalian Pro. takımında görev yaptı.