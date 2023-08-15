Fenerbahçe’de Altay Bayındır krizi: Livakovic transferi ve taraftar tepkisi
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, son maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Taraftarın tepkisi ve Livakovic için yapılan transfer görüşmeleri, sarı-lacivertli camiada büyük bir tartışma konusu.
Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır'ın durumu yeni başlayan sezonda da camiayı huzursuz ediyor.
Sarı-lacivertliler, transfer döneminin başından bu yana yabancı kaleci ararken milli file bekçisi psikolojik olarak dibe vurmuş durumda. Maribor maçının ardından Gaziantep'e karşı da kaleye gelen ilk isabetli şutun gol olması Altay'la ipleri kopma noktasına getirdi.
Özellikle Kadıköy'deki maçlarda taraftarın tepkisinin de çekinen 25 yaşındaki kaleci, bu baskıyla beklenmedik basit hatalar yapıyor.
Livakovic transferi için Dinamo Zagreb'in 19 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi maçını bekleyen Fenerbahçe'de, Altay'la yolların da ayrılması muhtemel.