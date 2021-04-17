Fenerbahçe’de Altay Bayındır şoku

Süper Lig’de yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Altay Bayındır’dan gelen sakatlık haberi ile sarsıldı. Başarılı kalecinin antrenmanda gerçekleştirilen şut çalışmasında bileğinden sakatlandığı ve ameliyat edileceği öğrenildi. Altay Bayındır’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Altay Bayındır’ın yerine Harun Tekin’in oynaması bekleniyor. 21 Nisan 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin de yedek keleci olacak.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.”

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/YH3cSjRmgB — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2021

HARUN TEKİN BU SEZON İLK KEZ

Üç gündür gribal enfeksiyon nedeniyle takımla birlikte çalışmalara katılmayan Harun Tekin, bu sezon Süper Lig’de ilk kez forma giyecek. Harun Tekin, Türkiye Kupası’nda iki kez Fenerbahçe kalesini korumuş ve iki gol yemişti. Son 16 Turu’nda Kasımpaşa maçında kalesini gole kapatan Harun Tekin, Başakşehir ile oynanan çeyrek final maçında 120 dakikada sahada kalmış ve iki gol yemişti.