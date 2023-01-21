Fenerbahçe’de Arda Güler’in günü bekleniyor!

Fenerbahçe Arda Güler ve ailesiyle prensipte anlaştı. 25 Şubat’ta profesyonel kontrat imzalama hakkı kazanacak genç yıldızla 2027-28 sezonu sonuna kadar nikah tazelenecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe ve Arda Güler cephesinden iyi haberler var. Yeniden forma giymeye başlayan 17 yaşındaki oyuncu, futboluyla mutlu ediyor. Sarı-lacivertli yönetim de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle prensipte anlaştı. Genç futbolcu, 25 Şubat'ta 18 yaşına basacak. Böylece profesyonel statüde sözleşme imzalama hakkı kazanacak Arda ile hemen beş yıllık yeni kontrat yapılacak.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Arda Güler'in yeni sözleşmesi 2027-28 sezon sonuna kadar olacak. Çok tartışılan ‘1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bu anlaşmada bulunmayacak. Sarı-lacivertliler, çıkış bedeli de koymak istemiyor. Yöneticiler ile Güler ailesi arasında güvene dayalı bir ilişki var. Yönetimin tavrı, ‘Arda gözbebeğimiz. Değerini bulunca önünü açarız' şeklinde. Arda'nın Avrupa'da önce Fenerbahçe'yle ses getirmesi hedefleniyor.

JESUS ÜZERİNE TİTRİYOR

Jorge Jesus, hem fiziksel hem de taktiksel idmanlarda Arda Güler ile özel ilgilendiği ve eksik yönlerini geliştirmesi adına ekstra çalışmalar yaptırıyor. Arda'nın aldığı süre kademeli olarak artacak.

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