Fenerbahçe’de Arda Güler’in serbest kalma bedeli 20 milyon Euro

Serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirleyen sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezondan itibaren 17 yaşındaki Arda’yı vitrin futbolcu yapmayı hedefliyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Arda Güler'in geleceği adına önemli adımlar atıyor. 3 yıllık yeni sözleşme imzalanan 17 yaşındaki genç yıldızın serbest kalma bedeli de belli oldu. 20 milyon Euro değer biçilen Arda, kulübün ve Türk futbolunun en pahalı isimleri arasına girdi.

‘DİLİYORUM KURAL DEĞİŞMEZ’

Yeni sezondaki ‘ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu oyuncu oynatma' kurallarına da uyan Arda için yönetici Özgür Özaktaç, “Federasyon diliyorum bu kuralı değiştirmez. Arda Güler, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan ayrılmayacak. Arda ile anlaşmamız bu yönde” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında oyuna 74’te giren ve 1 gol 1 asistle maçı tamamlayan Arda Güler sarı lacivertlilerde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçmişti.

‘GURURLUYUM İNŞALLAH DEVAMI GELİR'

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti; “Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun. Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. Taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim”