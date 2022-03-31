Fenerbahçe’de Attila Szalai geri döndü
Süper Lig'in 31. haftasında Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Attila Szalai, takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmaları sonrasında 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Attila Szalai'nin tedavi süreci tamamlandı. Macar stoper antrenmanında tamamında takımla çalışırken, Szalai'nin Kayserispor maçının kafilesine dahil edilip edilmeyeceği yapılacak son hazırlığın ardından netleşecek.
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tesislerde yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.