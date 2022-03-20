Fenerbahçe’de Attila Szalai sakatlandı
Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak yerini Filip Novak’a bıraktı.
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinin 59. dakikasında sarı-lacivertlilerin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyen Szalai, 61. dakikada yerini Filip Novak'a bıraktı. Macar oyuncunun oyuna devam edemeyeceğini anladığı anlarda ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
KIM MIN-JAE SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor'a karşı attı. Mücadelenin 66. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu çizgide tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydederken, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.