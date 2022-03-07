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Fenerbahçe’de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. 

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Fenerbahçe’de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda dün oynanan Trabzonspor maçında forma giyen sarı-lacivertli futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo ve Filip Novak, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu’nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.