Fenerbahçe’de barış mesajı! Caner Erkin ve Vitor Pereira…

Yeni sezonda sarı lacivertli takımın başına getirilen eski teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi ilk çalıştırdığı dönemde Caner Erkin ile yaşadığı krizler gündeme gelmişti.

Ligin en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11'de olmadığını görünce büyük tepki göstermişti. Teknik direktör Pereira'ya sert çıkan Caner ardından kendisini sakinleştirmek isteyen yöneticilerle de sıkıntı yaşayınca kadro dışı kalmıştı.

Pereira’nın gelişinin ardından Caner Erkin ile ne olacağı soruları akıllara geldi. Fenerbahçe, bugün iki ismin birlikte fotoğrafını paylaştı ve barış mesajı verdi. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “Caner Erkin dışarıya yansıyan kadar büyük bir problem olmadığını söyledi. Hayata dair, Fenerbahçe’ye dair konuşunca bu konu açıldı. Vitor Pereira da gündemde yoktu o zaman. Araları da iyiymiş. Caner de ‘Hocamı ilk ben karşılayacağım’