Fenerbahçe’de başkan Ali Koç kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç sezonun tamamlanmasıyla birlikte oyuncuların tüm alacaklarını ödedi. Futbolcuların mayıs ayı itibariyle kulüpten hiçbir alacağı kalmadı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolcuların yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Futbolcuların transfer taksitleri ve maç başı ödemeleri hesaplarına yattı. Başkan Koç'un yaptığı büyük jestle futbolcuların mayıs ayı itibariyle kulüpten hiçbir alacağı bulunmuyor. Birçok kulüp futbolcularına ödeme yatmakta zorlanırken, sarı-lacivertli kulübün futbolculara alacaklarını zamanında ödemesi dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli yönetim bununla birlikte kulüp çalışanlarının maaş ödemelerinin de günü gününe ve eksiksiz olarak yapıyor.

ROSSI’YE FLAMENGO KANCASI

Fenerbahçe’nin 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Uruguaylı kanat Diego Rossi'ye Güney Amerika'dan ciddi talipler var. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, resmi teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler, 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Sezonun ikinci yarısı çıkış yakalayan Rossi, 31 maçta 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.