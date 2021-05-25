Fenerbahçe’de başkan Ali Koç yeni sezon için işleri sıkı tutuyor

Geride kalan 3 yıllık başkanlık döneminde futbolda kupa kazanamayan Ali Koç, kongrede tekrar seçilmesi durumunda önündeki 3 yılı çok iyi değerlendirmek için kolları sıvadı.

Futbol takımının iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünen Koç’un eksik bölgeler için iki büyük menajerlik şirketine talimat verdiği öğrenildi. Takımda direkt ilk 11 oynayabilecek sağ bek, stoper, iki kanatta da forma giyen orta saha ve santrfor transferi için kulübün belirlediği kriterleri menajerlik şirketlerine sunan Koç’un, buradan gelecek rapor doğrultusunda transferde hızlı adımlar atması bekleniyor.

Teknik direktör konusunda da 1 Haziran’ı işaret eden Başkan Koç, yeni hocaya menajerlik şirketlerinden gelecek listeyi sunacak. Kulübün scout ekibi, yeni teknik direktörün talepleri de değerlendirilerek yapılacak çalışma sonrası bütün transferler kampa yetiştirilmeye çalışılacak.

GÖKHAN 1 YIL DAHA KALIP VEDA ETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sözleşmesinden 1 yıllık opsiyonu da kullanarak futbolu sarı-lacivertli kulüpte bırakmak istiyor. Gökhan Gönül bir yıl daha oynamak istediğini başkan Koç’a sundu. Karar ilerleyen günlerde kendisine tebliğ edilecek.