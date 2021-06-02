Fenerbahçe’de başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi pandemi şartlarının gevşetilmesiyle belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada Pazar günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 25-26 Haziran’da seçimini yapacak. İlk tarih olarak 18-19 Haziran verilse de çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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FENERBAHÇE’NİN SEÇİM AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

“17.05.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 05 – 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 – 19 Haziran 2021 tarihlerinde, Saat 10:30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saattE yapılacaktır.

Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.”