Fenerbahçe’de başkanlık seçimine tek aday olarak giren Ali Koç başkan seçildi

Fenerbahçe Kulübü’nün dün başlayan olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 38 sandıkta yapıldı. Mevcut başkan Ali Koç’un tek aday olarak girdiği seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahip.

Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı. 800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Toplam 6682 oy kullanıldı. Tek aday olan Ali Koç, 6459 oyla yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, “38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi” dedi.

Ülker Stadı’ndaki kongre sonrasında Ali Koç’un 2. dönemi başlayacak. Ayrıca yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçilmiş olacak.

Ali Koç'un önümüzdeki üç yıllık yeni dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Aday Listesi şöyle:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

“FENERBAHÇE’NİN YENİ DÖNEMİNİ RESMEN BAŞLATIYORUZ”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün saat 17.00 itibarıyla çok şükür olağan genel kurulunu tamamladık. Alacak çok mesaj var. Fenerbahçe’nin nasıl farklı bir camia olduğunu, bu kulübün gerçek sahibinin kongre üyelerinin olduğunu ve camialarına nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm ülkeye gösterdiniz. Bundan dolayı tüm üyelerimize, taraftarlarımıza en küçüğünden en büyüğüne, tüm çubuklu sevdalılarına çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok iyi bilirler. Bu genel kurulda da o mesajı çok iyi verdiniz. Fenerbahçe'nin yeni dönemini resmen başlatıyoruz.

Geride kalan 3 yılda, doğrusuyla, yanlışıyla, çok büyük deneyimler kazandık. Ne yaparsak yapalım, futbolda başarı olmadığı takdirde, diğerleri gölgede kalıyor, biliyorum. Bana göre futbolda, her sezon belli bir aşama kaydettik. Belli bir tecrübe kazandık. Kadromuz %70 hazır. Bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Bazen kadromuzda eksiklikler olur. O sezon, rakiplerinize göre en iyi kadroya da sahip olmayabilirsiniz. Ancak tüm eksiklerinize rağmen iyi bir aile ortamınızın olması, iyi bir takım ruhunun tesir edilmesi, birçok eksiğin üstünü örttüğünü çok kez yaşadık.

Yapacak çok işimiz var. Bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı temenni ediyorum. Beklentilerinizin farkındayız. Mahcubiyetimizi, özellikle futbol için ifade etmiştim. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bu tribünlerde çubukluya tekrar destek olacağız, moral vereceğiz. Geride kaldıklarında enerjiyi onlara aktaracağız. Camiamızın bir bütün olması çok önemlidir. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz.

Medya mensuplarına da sabahtan beri güneşin altında camiamızı en iyi şekilde aktarmış oldukları durum için teşekkür ederim. Fenerbahçe’nin ne kadar renkli bir camia olduğunu sizler de yaşadınız. Fenerbahçe bir ruhtur, bizler bu ruhun parçası olduğumuz için şanslıyız. Artık Fenerbahçe’yi özellikle futbolda hak ettiği yere getireceğiz. Hep beraber inşallah seneye bu zaman hala Fenerbahçe’nin şampiyonluklarını kutladığımız Haziran ayı içerisinde olacağız. Vazgeçmek yok güzel günler yolda…”

ALİ KOÇ OY KULLANMAYA EŞİYLE GELDİ

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı. 21 numaralı sandıkta oy kullanmaya eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte gelen Başkan Ali Koç, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ali Koç daha sonra statta bulunan kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.