Fenerbahçe’de başkanlık süresinde değişiklik yapıldı

Fenerbahçe’de Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda başkanlık süreciyle ilgili yapılan oylama sonucunda değişikliğe gidildi ve bir başkan en fazla 3 yıldan 4 dönem görev yapabilecek.

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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu’nda, başkanlık seçimine ilişkin maddede değişiklik yapıldı.

Daha önce “Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla” seçiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, başkanlık için en az 10 yıllık kulüp üyeliği şartı korunurken, seçilme süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Ayrıca, aynı başkan kesintisiz en fazla 4 dönem, yani 12 yıl için seçilebilecek. Bir dönem başkanlık yapmış bir kişi, yeniden aday olmak için en az 1 yıl beklemesi gerekecek.

Yapılan değişiklik, genel kurul üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. (DHA)

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