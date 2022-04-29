Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi ‘sarı’ alarmı!

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sarı kart cezası sınırındaki futbolcularının fazla olması nedeniyle alarmda...

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Süper Lig 35. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, 5 futbolcusunun sarı kart cezası sınırında olması nedeniyle gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi diken üstünde.

Filip Novak, Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Bright Osayi Samuel ve Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbide cezalı duruma düşecekler.

Son haftalarda yükselişe geçen sarı lacivertlilerde, özellikle Serdar Aziz, Osayi Samuel ve Mert Hakan Yandaş’ı ilk 11’de kullanan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın bu isimlerle özel bir görüşme gerçekleştirdi ve uyarılarda bulundu.

Ligde son 5 maçta 4 asist yapan Mert Hakan Fenerbahçe’nin hücum gücüne önemli bir katkıda bulunurken, savunmada görev alan Osayi Samuel ve Serdar Aziz de sarı lacivertlilerin son maçlarda kalesinde az gol görmesinin en önemli etkenlerinden. Miguel Crespo’nun sakatlığı nedeniyle orta sahada Luiz Gustavo’nun da önemi artmış durumda.