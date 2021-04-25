Fenerbahçe’de Bright Osayi Samuel kadroda yok!

Süper Lig 37. hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe’de, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel’in kadroda olmaması dikkat çekti.

Ara transferde QPR’dan transfer edilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmemek için kadroya alınmadı. Ligde 13 maçta 1 gol-1 asistle oynayan Samuel, Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinden sonra fazla süre alamadı.

Belözoğlu’nun ilk maçı olan Denizlispor karşılaşmasında oyuna sonradan giren ve 27 dakika sahada kalan Osayi Samuel, Yeni Malatyaspor maçında 11’de şans buldu ancak ikinci yarıda oyundan alındı.

Gaziantep FK maçında 9 dakika sahada kalan Samuel, Başakşehir maçında ise süre almadı.