Fenerbahçe’de Bright Osayi Samuel ve Rodrigo Becao sakatlık yaşadı
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi Samuel ve Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar.
Fenerbahçe’nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta, Bright Osayi Samuel ve Rodrigo Becao sakatlık yaşayınca oyundan çıkmak zorunda kaldılar.
Mücadeleye ilk 11’de başlayan Nijeryalı futbolcu, 30. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sağ arka adelesinde ağrı hissettiği anlaşılan sağ bek, maça devam edemeyince oyundan alındı.
Osayi Samuel’in yerine Jayden Oosterwolde oyuna dahil oldu. Mücadeleye sol bekte başlayan Ferdi Kadıoğlu sağ beke geçti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise, yeni transferlerden stoper Becao kasığında bir sorun yaşadı. Teknik ekiple konuşan Becao, 68. dakikada yerini Samet Akaydın’a bıraktı.