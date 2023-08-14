Fenerbahçe’de Cengiz Ünder’den şanssız başlangıç!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekiple şanssız başlangıç yaptı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında Maribor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Marsilya’dan sarı-lacivertli ekibe dahil olan Cengiz Ünder ile Manchester United’dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred bugünkü idmanda takımla çalışmalarda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, idmanda talihsiz olay yaşadı. Antrenmanda girdiği ikili mücadelede kafasına krampon darbesi alan milli oyuncu, paylaşım yaptı. Cengiz Ünder’in “İlk gün hediyesi. Hoşbulduk Fenerbahçe” notu ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada etkileşim aldı. Cengiz Ünder’in kafasında hafif kanama olduğu ve ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

OSAYI VE BECAO’NUN DURUMU NETLEŞTİ

Fenerbahçe’de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yeni transferlerden Rodrigo Becao’nun sağlık durumu belli oldu. Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan iki futbolcunun bugün MR’ları çekildi. Yapılan tetkikler sonrasında ciddi bulgulara rastlanmayan Osayi-Samuel ile Becao’nun tedavisine başlandı. Becao’nun Samsunspor ile oynanacak maça ise yetiştirilmesi bekleniyor. (DHA)