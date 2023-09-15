Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Jin-ho Jo ve Omar Fayed Novi Pazar’a kiralandı…

Fenerbahçe'de transferin son günü çifte ayrılık yaşandı. Sarı lacivertlilerde Jin-ho Jo ve Omar Fayed'in Novi Pazar'a kiralandığı açıklandı.

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Fenerbahçe’de genç isimlerden Mısırlı futbolcu Omar Fayed ve akademiden yetişen Jin-ho Jo’nun Sırbistan ekibi Novi Pazar’a kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan'ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında altyapıda forma giyen Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo’yla profesyonel sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı Omar Fayed’i de sezon başında kadrosuna katmış, bu futbolcu için “Yüksek potansiyelli bir yetenek” değerlendirmesi yapmıştı.

GEÇEN YILIN MART AYINDA GELDİ

>20 yaşındaki Jin-ho Jo, 2022 yılının mart ayında Güney Kore’nin Jeonbuk takımından sarı lacivertli takımın altyapısına transfer edilmişti. Fenerbahçe U19 takımında 36 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 2 gol, 4 asistle oynadı. Jo’nun sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

OMAR FAYED YENİ İSİMLERDEN

20 yaşındaki Omar Fayed ise yaklaşık bir ay önce Mısır’ın El Mokawloon takımından transfer edilmişti. Fayed, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. (AA)

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