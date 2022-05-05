Fenerbahçe’de çok paraya az, az paraya çok iş

Fenerbahçe'de bazı isimlerin performansı, aldıkları parayla ters orantılı... Kadro dışı kalan ya da takıma katkısı minimumda olan yedi futbolcunun toplam maliyeti oldukça ağır...

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de para, başarıyı satın alamadı. Takımın en fazla kazanan isimlerinin katkısı az, az kazananların ise performansı yüksek…

Maliyetleri 15.4 milyon Euro olan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Filip Novak ve kiralıktan geri dönen Ozan Tufan'ın toplam maaşı 15.4 milyon Euro… Bu oyuncular aslında ilk 11 olmaları için transfer edilen isimlerken ya kadro dışı durumda ya da rotasyon oyuncusu konumunda…

Özellikle İsmail Kartal'ın dokunuşuyla takımın banko ilk 11'i haline isimlerinin katkıları ise maliyetlerini düşündürmeyecek düzeyde… Takımı Şampiyonlar Ligi kapısına taşıyan on bir futbolcunun yıllık kazancı sadece 12.8 milyon Euro; en yüksek alan ise 2 milyon Euro ile Min Jae Kim…

GÖZDEN DÜŞENLERİN KARNESİ

Gustavo: 4 milyon Euro garanti ücret… 25 maç… 19 ilk 11… 1 gol… 1 asist

4 milyon Euro garanti ücret… 25 maç… 19 ilk 11… 1 gol… 1 asist Mesut Özil: 3 milyon Euro garanti ücret… 26 maç… 18 ilk 11… 9 gol… 2 asist

3 milyon Euro garanti ücret… 26 maç… 18 ilk 11… 9 gol… 2 asist Sosa: 2.5 milyon Euro garanti ücret… 25 maç… 18 ilk 11… 0 gol… 2 asist

2.5 milyon Euro garanti ücret… 25 maç… 18 ilk 11… 0 gol… 2 asist Ozan Tufan: 1.5 milyon Euro garanti ücret… 9 maç… 3 ilk 11… 0 gol… 0 asist

1.5 milyon Euro garanti ücret… 9 maç… 3 ilk 11… 0 gol… 0 asist Berisha: 1.5 milyon Euro garanti ücret… 31 maç… 15 ilk 11… 8 gol… 2 asist

1.5 milyon Euro garanti ücret… 31 maç… 15 ilk 11… 8 gol… 2 asist Valencia: 1.5 milyon Euro garanti ücret… 30 maç… 17 ilk 11… 11 gol… 6 asist

1.5 milyon Euro garanti ücret… 30 maç… 17 ilk 11… 11 gol… 6 asist Novak: 1.4 milyon Euro garanti ücret… 24 maç… 17 ilk 11… 2 gol… 1 asist