Fenerbahçe’de corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı arttı

Fenerbahçe’de corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de, maç sonrası bir futbolcunun corona virüsü semptomu gösterdiği belirtilmiş, kadroda olmadığı belirtilen futbolcuya yapılan testin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, bugün yaptığı açıklamada ise, tüm takıma corona virüsü testi yapıldığı ve test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısının arttığı belirtildi. Yapılan açıklamada “Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır” denildi.

Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. pic.twitter.com/JN7GoBmhwp — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2021

Böylece Fenerbahçe’de corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı dörde yükseldi.