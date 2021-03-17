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Fenerbahçe’de derbi öncesi sakatların son durumu

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçın hazırlıklarında idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Antrenmana sakatlıkları devam eden üç futbolcu katılmadı.

Güncellenme: 15:34, 17/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de derbi öncesi sakatların son durumu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesislerinde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dün itibariyle saha koşularına başlayan Sinan Gümüş bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program uyguladı. Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül’ün tedavisine devam edilirken; Filip Novak ise özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Yayınlanma Tarihi:15:33,