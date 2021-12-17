Fenerbahçe’de derbi öncesi sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu en az 1 ay yok

Fenerbahçe'nin sabah yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı.

Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia’nın sakatlıklarının son bulması ve İrfan Can Kahveci’nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’ndan kötü haber geldi.

Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu’nun ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi. MR sonrası yırtığın boyutu belirlenecek. Ferdi’nin bu durumda 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu’nun detaylı tetkikleri yapılarak tedavisine başlanacak.