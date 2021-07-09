Fenerbahçe’de dinlenmek yasak

Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, futbolcularından oynadıkları oyundan keyif almalarını ve kaptırdıkları toplara reaksiyon vermelerini istedi. Yaptığı uyarılar sebebiyle sesi kısılan ve oyuncularına yaka mikrofonu yardımıyla seslenen 52 yaşındaki Portekizli hoca “Pas hatası yapmayı normal karşılarım. Ancak topu kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolore edemem” dedi.

Pereira “Yaptığınız antrenmandan keyif alın. Zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.