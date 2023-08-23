Fenerbahçe’nin Dominik Livakovic transferinde hatlar yine karıştı!

Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aydır transfer etmek istediği Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferi, Dinamo Zagreb'in yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic'in sözleri sonrası yine tehlikeye girdi. Ardından Hırvat basınında çıkan ikinci haber, kafa karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’de papatya falına dönen kaleci Dominik Livakovic transferinin, Dinamo Zagreb’in yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic’in sözleri sonrası yine ertelenmesi bekleniyordu. Ancak Hırvat basınındaki flaş bir haber, sarı lacivertlilerin yüreğine su serpti.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Astana’yı geçen Zagreb, 3. ön elemede Yunan ekibi AEK ile karşılaştı. İlk maçı 2-1 kaybeden Zagreb, deplasmandaki maçta 2-2’lik beraberlikle ayrılınca Şampiyonlar Ligi’ne erken veda etmek zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turları boyunca Fenerbahçe’yi bekleten Hırvat kulübü, bu kez de yarın Avrupa Ligi play-off turunda oynayacakları Sparta Prag maçına da Livakovic ile sahaya çıkmak istediklerini sarı lacivertli kulübe iletti.

Zagreb’in Şampiyonlar Ligi elemesinde AEK’ya elenmesinin ardından, 28 yaşındaki kalecinin hafta içinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyordu.

“BUGÜNKÜ BİLGİLERE GÖRE LIVAKOVIC…”

Ancak Sparta Prag ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Zagreb’in yeni teknik direktörü Jakirovic, Livakovic’in takımda kalıp kalmayacağı ve Avrupa Ligi maçında kaleyi kimin koruyacağına dair sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Livakovic mi? Şimdilik Zagreb’de ve bugünkü bilgilere göre; Livakovic yarın kalede olacak.”

HIRVAT BASINI: “LIVAKOVIC YÜZDE 99…”

Öte yandan, Hırvat basınından Sportske’de yer alan haberde ise, Livakovic’in yüzde 99 ihtimalle Prag maçında sahada olmayacağı iddia edildi.

Muhabir Davorin Olivari’nin paylaştığı bilgide, Jakirovic’in “Livakovic şimdilik Zagreb’de” sözünün doğru olduğu ancak, akşam saatlerinde kulüp binasına giderek ayrılığını resmileştireceği belirtildi.

ALTAY BAYINDIR MANU YOLCUSU

Livakovic’in transferine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe’de, kaleci Altay Bayındır Manchester United ile anlaşmak üzere.

İngiliz kulübü için Atina’ya giderek sağlık kontrolünden geçen Altay Bayındır, sağlık raporlarında sorun çıkmaması halinde MANU ile sözleşme imzalayacak.

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